В бакинском метро обновляется вентиляционная система

13 апреля 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В бакинском метро в этом году будут заменены семь вентиляторов, эксплуатационный срок которых завершается, сообщает в субботу Trend.

Для замены как наиболее соответствующие требованиям Бакинского метрополитена были выбраны вентиляторы АО "Артемовский машиностроительный завод" "ВЕНТПРОМ".

Установка двух из них уже началась, и до мая в Баку будут доставлены все вентиляторы.

Новые вентиляторы значительно повысят качество искусственной вентиляции тоннелей. Если прежние вентиляторы работали с эффективностью в 20-30 кубометров/сек, то возможности новых вентиляторов составляют 60-70 кубометров/сек.

Кроме того, в этом году начнутся работы по применению естественной вентиляции тоннелей и станций. Для этого были изучены оборудование передовых мировых производителей, а также возможность его применения, эффективность и другие технические детали.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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