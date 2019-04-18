В Наримановском районе Баку создается современная дорожная инфраструктура (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На улицах Наримановского района Баку создается современная дорожная инфраструктура, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Работы по созданию современной дорожной инфраструктуры проводятся на улице Моллы Джумы, участках улиц Гасана Алиева и Юсифа Везира Чеменземинли, а также на промежуточных дорогах, соединяющих улицы Моллы Джумы и Ахмеда Раджабли.

Кроме того, на улице Моллы Джумы вместо существующего дорожного разделителя и круга, соответствующие структуры прокладывают новые коммуникационные линии.

Для нормальной организации движения в необходимых местах будут установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. В рамках проекта запланировано создание системы освещения, специальных мест для парковки и въездных «карманов» для автобусов, а также создание озеленительных полос.

Работы планируется завершить до осени текущего года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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