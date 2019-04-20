Национальная арена гимнастики в Баку прекрасна – израильская гимнастка

БАКУ /Trend/ - В Баку отличная организация соревнований, сказала Trend в субботу участница II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, израильская гимнастка Дариа Атаманова.

«Я была в Баку на сборах, а в соревнованиях участвую впервые. Очень понравилось выступать здесь, зал Национальной арены гимнастики – прекрасный. Он большой, красивый, также имеется очень удобная зона для тренировок. Отличная организация турнира, все на высоком уровне, выступление гимнасток проходит в точно запланированное время», - сказала юная спортсменка.

Дариа Атаманова рассказала, что осталась не совсем довольна результатами своего выступления и считает, что лучше всего ей удались упражнениях со скакалкой и мячом.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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