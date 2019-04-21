У Азербайджана «золото» и «серебро»: в Баку награждены победители AGF Junior Trophy среди команд в групповых упражнениях с пятью обручами и пятью лентами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy Trophy среди команд в групповых упражнениях с пятью обручами и пятью лентами, сообщает Trend.

Первое место в упражнениях с пятью обручами заняла команда Азербайджана (21.500 баллов), на втором месте команда Италии (21.500 баллов), на третьем месте команда Беларуси (20.100 баллов).

Командам, завоевавшим медали в упражнениях с пятью обручами награды вручили члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике Алия Пашаева, Диана Ахмедбейли, Айшан Байрамова, Зейнаб Гумматова.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

В групповых упражнениях с пятью лентами первое место заняла команда Беларуси (20.450 баллов), второе место – команда Азербайджана (18.350 баллов), на третьем - команда Италии (17.050 баллов).

Командам, завоевавшим, медали в упражнениях с пятью лентами награды вручили тренеры сборной Азербайджана по художественной гимнастики Камиль Гулиев, Орхан Мурадов, Руслан Эйвазов.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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