Рафаэль Агаев завоевал бронзовую медаль на турнире Премьер лига Karate 1

21 апреля 2019 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, завоевал бронзовую медаль турнира Премьер лиги Karate1, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации каратэ Азербайджана.

Согласно информации, в решающем поединке азербайджанский каратист одолел французского спортсмена Логана Да Косту со счетом 2:0.

Этой победой Рафаэль Агаев также укрепил свою позицию в мировом и олимпийском рейтинге.

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