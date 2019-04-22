В AtaBank прошла акция по сдаче донорской крови (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 апреля 2019 года сотрудники AtaBank приняли участие в акции по сдаче донорской крови, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Профессиональная бригада Центрального банка крови, предварительно проверив состояние здоровья доноров, осуществила забор крови в офисе банка по адресу пр. Азадлыг 124.

Акция под девизом «Сдай кровь во имя жизни» проводится с целью обеспечить донорской кровью лиц, страдающих гемофилией и талассемией.

Также хотелось бы отметить, что собранная кровь после лабораторных исследований будет передана на соответствующее использование.

Директор департамента развития бизнеса банка Орудж Ибрагимов подчеркнул, что AtaBank в рамках своих стандартов корпоративного управления высоко ценит корпоративную социальную ответственность перед обществом, клиентами и сотрудниками и приложит все усилия, чтобы подобные мероприятия стали традицией.

Функционирущий более 25-и лет, AtaBank является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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