Конференция TEDxUNEC: Азербайджан. Лидер. Прогресс (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В UNEC седьмого мая состоится конференция TEDxUNEC на тему «Азербайджан. Лидер. Прогресс». Информагентство Trend представляет интервью UNEC NEWS с директором Центра карьеры UNEC Рамилем Джаббаровым в связи с конференцией.

- Что получают слушатели независимых конференций TEDx проводимых организацией TED, имеющей большую аудиторию в мире?

- Созданная в 1984 году организация TED ежегодно проводит сотни конференций во всех странах мира с различным контекстом под девизом «идеи, которыми стоит поделиться». Организация TED создала концепт TEDx для того, чтобы индивидуумы моли проводить независимые конференции подобного формата у себя в стране. Конференции TEDx являются пространством не только для распространения новых идей, представленный в докладах опыт, в ходе форума, вдохновляющие истории успеха создают новый источник мотивации для слушателей.

- Из чего исходит необходимость проведения конференций TEDx в UNEC?

- Главной мишенью конференций TEDx является непосредственно молодежь. Именно молодежь с большим интересом наблюдает за конференциями, вдохновляется выступлениями. Учитывая этот фактор, в 2016 и 2017 годах для организации конференций TEDx я обратился за получением лицензии. В течение двух недель обращение было рассмотрено, и как владелец лицензии я получил разрешение на проведение конференции.

- Насколько сложен процесс получения лицензии TEDx? Может ли каждый обратиться сюда?

- Вначале хочу отметить один момент, что организация TED выдает лицензию TEDx не структурам, а индивидуальным лицам. Лицензию на конференцию TEDx, организованную в университете, можно получить со стороны студентов, представителей факультета или административного состава. Для этого достаточно ознакомиться на официальном сайте TED с правилами и обратиться в форме онлайн. Лицензия TEDx представляется совершенно бесплатно.

- Как регулируется право на участие в конференции TEDx?

- Участие однозначно связано с владельцем лицензии. Организатор, заранее определив организационные расходы конференции TEDx, формирует бюджет. Соответственно этому бюджету определяется цена билета. Здесь как отмечает организация TED в «Руководстве для организаторов» бюджетные полномочия предоставляются организатору, который может быть совершенно независимым. Конференции TEDx ни в коем случае не могут проводиться в целях получения прибыли и все доходы должны быть потрачены на организационные работы. В руководстве также отмечается, что если останутся дополнительные средства, они должны быть отложены для следующей конференции.

Первые два мероприятия конференции TEDx UNEC были проведены на бесплатной основе при спонсорстве университета. В текущем году цена билета установлена в размере 15 манатов, однако UNEC покрывает 14,9 маната от стоимости билета. Чисто символическая оплата сохранена для подсчета участников конференции.

- А как иначе можно определить бюджет конференции?

- В «Руководстве для организаторов» в этом направлении внимание привлечено к двум моментам. Первый из них связан с продажей билетов. Второе направление затрагивает вопрос привлечения спонсоров. По поводу спонсоров имеются конкретные правила, эти процедуры должны защищаться владельцем лицензии. Ввиду того, что университет оказал мне полную спонсорскую поддержку в проведении конференции TEDx UNEC, отпала необходимость в поиске других спонсоров.

- Есть ли у организации TED какие-либо требования в связи с числом участников?

- В соответствии с требованиями существует лимит на участие 100 человек в конференции TEDx. Для информации сообщаю, что уже 100 человек прошли регистрацию для участия в конференции TEDxUNEC. В связи с участием в конференции, посвященной общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, мы ежедневно получаем многочисленные обращения. Учитывая большой интерес каждого, мы обратились в организацию TED в связи с увеличением лимита на участие 100 человек.

- Какие очередные шаги будут предприняты при нарушении лицензионных требований?

- Если организатор нарушит лицензионные требования, в этом случае организация TED в очередной раз поставит ограничения на выдачу лицензии этому лицу. Однако в нашем университете проведению очередной TEDx конференции ничто не может помешать. Поэтому лицо, рекомендуемое университетом, может спокойно обратиться за получением лицензии.

- Расскажите о конференции TEDx UNEC, которая состоится седьмого мая на тему «Азербайджан. Лидер. Прогресс».

- Эта конференция войдет в историю как первая конференция TEDx в Азербайджане, посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Докладчики расскажут о лидерских качествах Великого вождя, вдохновляющей нас истории жизни, об его огромном вкладе в развитие Азербайджана.

Для сведения отметим, что на конференции выступят с докладами директор Института нефтехимических процессов НАНА, академик Вагиф Аббасов по теме «Философия лидерства», председатель Государственного комитета по религиозным работам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан Мубариз Гурбанлы по теме «Лидер Азербайджана», председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж по теме «Азербайджан лидера».

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