В Абшеронском районе будут перебои в электроснабжении

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 11:30 до 14:30 в 22, 23, 24, 25 и 26 кварталах г. Хырдалан Абшеронского района и на ряде территорий пос. Масазыр будут кратковременные перебои в электроснабжении, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО «Азеришыг» (энергооператор).

Это связано с работами по реконструкции, проводимыми на подстанции «Алиага Вахид» мощностью 110/10kv и выходящих за пределы подстанции линиях электропередачи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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