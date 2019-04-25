В Баку идет последняя подготовка болидов к Формуле 1 (ФОТО)

25 апреля 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведутся последние работы по подготовке болидов к участию в Гран При Формула-1 SOCAR Азербайджан, который стартует завтра, сообщает в четверг Trend.

Команды, которые будут участвовать в гонках, уже находятся в Баку.

Накануне Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан сегодня для обладателей четырехдневных билетов была организована прогулка по пит-лейну.

Сотни любителей автогонок, жителей столицы и гостей Баку, выйдя на пит-лейн, наблюдали за подготовкой команд к соревнованиям.

Болельщики, которые поближе ознакомились с подготовкой команд к соревнованиям, поинтересовались также с условиями, созданными в паддоке.

Отметим, что Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан пройдет 26-28 апреля в Баку.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формула 1 еще на три года

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Накануне Формулы 1 в Баку отели заполнены на 90-95% (Эксклюзив)
Общество 09:48
Валттери Боттас об изменениях аэродинамики болида Формулы 1
Азербайджан 09:27
Министр: Азербайджан ведет переговоры по изменению времени проведения Формулы 1
Общество 08:23
Обнародован прогноз погоды в дни соревнований Формулы-1 в Баку
Общество 24 апреля 22:21
Дорожная полиция Баку работает в усиленном режиме в связи с предстоящими гонками Формулы 1
Общество 24 апреля 22:03
С сегодняшнего дня вход на территорию Бакинского приморского бульвара закрывается на 5 дней
Общество 24 апреля 10:07
Лента новостей
В Национальной арене гимнастики прошли подиумные тренировки участников Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 18:53
Национальная арена гимнастики в Баку - одна из моих любимых гимнастических площадок - канадская спортсменка
Общество 18:31
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в яслях-детском саду №229 в Бузовне, в гимназии в Мардакяне и школе №32 Лачинского района (ФОТО)
Политика 18:24
В отелях Азербайджана сократилось количество ночевок
Общество 18:09
Узбекско-корейское СП закупает аккумуляторные батареи
Тендеры 18:06
Объявлен открытый конкурс на создание скульптуры Гаджи Зейналабдина Тагиева
Политика 18:04
Производитель алкоголя в Азербайджане незначительно увеличит производство
Бизнес 17:58
В Азербайджане более тысячи учителей приняли участие в конкурсе по замене срочного трудового договора на бессрочный
Общество 17:58
Авиакомпания EasyJet запретила употреблять орехи на борту самолета
В мире 17:55