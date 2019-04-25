Мы обожаем зал Национальной арены гимнастики в Баку - американский тренер

25 апреля 2019 19:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана работает отлично и создает великолепные условия для спортсменов. Об этом Trend сказала тренер американской команды в групповых упражнениях Дарья Балтовик.

"Тренировка перед Кубком мира по художественной гимнастике прошла нормально. Конечно, девочки могли выступить и лучше. На Кубок приехали сильные команды, но, думаю, у нас есть шанс пройти в финал. Основными соперниками считаю команды из Испании, Франции", - сказала она.

Дарья Балтовик подчеркнула, что для спортсменов в Национальной арене гимнастике созданы хорошие условия.

"Мы обожаем этот зал, потому что он огромный, и тут очень много ковров – это замечательно. Федерация гимнастики Азербайджана работает отлично, создает великолепные условия", - добавила Балтовик.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля.

В Кубке мира примут участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В рамках Кубка 26 апреля состоятся квалификационные соревнования в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях пятью мячами. 27 апреля пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентами, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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