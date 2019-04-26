Мариана Василева о Кубке мира по художественной гимнастике: У нас все получится

БАКУ/Trend/ - У нас все хорошо, и у нас все получится, сказала Trend в пятницу главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева в кулуарах Кубка мира по художественной гимнастике на Национальной арене гимнастики в Баку.

«У нас на прошлой неделе закончился международный турнир, который мы проводим второй год подряд. Это Junior Trophy, в котором участвовали 20 стран. Это огромное количество. Очень обрадовало, что мы завоевали шесть медалей. Это показывает, что наше поколение идет вперед. Но, конечно, самой большой радостью для меня стало то, что наши девочки после того, как завоевали золотую медаль, продолжили петь гимн без музыкального сопровождения, и весь зал спел наш гимн. У меня на глаза навернулись слезы. Радовалась не столько из-за медали, сколько из-за сплоченности, которую я увидела. Это радость, которую я увидела в глазах всех зрителей. Вся публика, все волонтеры, все наши тренеры были счастливы, что Азербайджан победил. Желаю, чтобы мы почаще видели эту радость не только в гимнастике, но и в других видах спорта», - сказала она.

Василева также рассказала о смене основного состава азербайджанской сборной из-за травмы лидера команды Сияны Василевой.

«У нас произошёл неприятный инцидент. Наш капитан команды - Сияна Василева - получила очень серьезную травму позвоночника в воскресенье утром во время тренировки. Поэтому она, к сожалению, не сможет выступить на этих соревнованиях. Для ее замены необходимо время. Она сейчас лечится. Мы надеемся на ее восстановление и, что она сможет снова выступать. Но мы готовим другую девочку на ее место. Это большой спорт, без травм тут не обойдешься. Очень жаль, что именно в такой момент была получена эта травма. Но лучше сейчас, чем перед такими основными стартами, как Европейские игры и Чемпионат мира. Но, с другой стороны, мы предоставили второму составу возможность проявить себя. Наши девочки совсем юные, конечно, им сложно. Когда они узнали, что будут участвовать, то очень волновались. Но, мы дома. Почему бы тогда не использовать этот момент, чтобы они получили хороший опыт? Мы не ждем от них того результата, что ждали от первого состава. Но плюс в том, что они набирают опыт. Самое главное - это то, что мы справились с этой тяжелой ситуацией. Раньше мы переживали о том, как заменим одну девочку, если что-то случится, а сейчас мы показываем, что можем заменить весь состав. Я не говорю, что уровень абсолютно одинаковый, но им нужно время, чтобы они показали результаты такого уровня. Тут много технических моментов. Особенно, когда группа выступает, им нужно очень долгое время, чтобы они сработались, чувствовали друг друга и думали, как один», - сказала главный тренер.

Василева отметила, что лидером азербайджанской команды будет Зохра Агамирова.

«Сегодняшняя тренировка прошла очень хорошо. Думаю, самое главное то, что они здесь очень хорошо выступили, и публика их приняла нормально. Глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина выступает в качестве наблюдателя со стороны федерации. Она лестно отозвалась об организации соревнования. Сегодня она впервые побывала в нашем зале, несмотря на то, что он был построен в 2014 году, и была в восторге. Мне было очень приятно услышать эти слова именно от нее, как от специалиста. Она тренировала российскую сборную и уже на протяжении многих лет руководит техническим комитетом Международной федерации гимнастики. Она очень хороший специалист в сфере художественной гимнастики. По ее словам, в нашем зале очень теплая атмосфера, и мы готовы уже принять Чемпионат мира. Она сегодня поблагодарила весь Организационный комитет за все, что они делают, сказала, что ей приятно, что все уже было подготовлено до ее приезда и осталось просто проконтролировать. А я, со своей стороны, хочу в очередной раз поблагодарить наше руководство, потому, что мне очень приятно видеть эту белую зависть в глазах других людей. Нас обязывают работать и выступать на высочайшем уровне, чтобы мы никогда не подводили. Я думаю, что у нас все хорошо, и все получится», - сказала она.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики проходят соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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