Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами

27 апреля 2019 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами, сообщает Trend.

В упражнениях с булавами в финал Кубка мира прошли Дина Аверина (Россия, 21.650 балла), Катрин Тасева (Болгария, 21.100 балла), Екатерина Галкина (Беларусь, 20.750 балла), Арина Аверина (Россия, 20.750 балла), Виктория Оноприенко (Украина, 19.750 балла), Милена Балдассарри (Италия, 19.700 балла), Влада Николченко (Украина, 19.350 балла), Александра Аджурджукулезе (Италия, 19.200 балла) и Николь Зеликман (Израиль, 19.200 балла).

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова (18.700 балла) и Вероника Гудис (17.150 балла) в финал не прошли.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева)

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