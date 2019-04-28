В Национальной арене в Баку есть все для соревнований по гимнастике – чешский тренер

БАКУ/Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку есть все для проведения соревнований, сказала в воскресенье Trend тренер чешской команды по художественной гимнастике Тамара Былкова в кулуарах проходящего в Баку Кубка мира по этому виду спорта.

"Мне нравятся соревнования. У вас очень хорошая арена. Здесь есть все для гимнастики", - сказала она.

Былкова добавила, что это ее первый визит в Азербайджан.

Чешская гимнастка Сабина Залесакова рассказала о результатах своего выступления.

"В пятницу я выступала в упражнениях с мячом и обручем. Упражнения с мячом получились хорошо, но с обручем – не очень, так как у меня были ошибки и пару раз я упала. А в субботу я выступила с лентой и с булавами. В упражнениях с лентой я выступила хорошо, у меня была очень высокая оценка. А булавы у меня два раза упали во время выступления", - сказала гимнастка.

Залесакова также отметила, что здесь очень интересная арена, она очень большая и тут очень много ковров.

Отметим, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики стартовали финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Сегодня будут разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям команд в упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

Азербайджан сегодня представит Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. 25 команд выступают в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Авторы: Ляман Зейналова, Вахид Байрамов. Редактор: Талех Агавердиев)

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