В Баку по завершении Гран-при Формулы 1 была организована развлекательная программа

БАКУ /Trend/ - В воскресенье по завершении Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан в Baku Crystal Hall была организована интересная развлекательная программа, передает Trend.

Болельщики, получившие высокий заряд адреналина, наблюдая за грандиозными автомобильными соревнованиями, по завершении гонок отдохнули под звуки прекрасной музыки. Всемирно известная хип-хоп певица Карди Би, выступив на бакинской сцене в рамках гоночного уикенда, завершила Гран-при Азербайджана музыкальной программой.

Карди Би, являющаяся первой рэпершей, удостоенной премии «Грэмми», подарила зрителям незабываемый вечер.

Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан завершился грандиозным шоу.

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