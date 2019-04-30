Джейхун Байрамов: Трагедия в АГУНП призывает нас сказать "нет" террору

БАКУ /Trend/ - Роковое событие, произошедшее в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП), призывает нас сказать "нет"террору.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в соболезновании министра образования Джейхуна Байрамова, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook по случаю теракта, совершенного 10 лет назад в АГУНП.

“Сегодня минует 10 лет со дня террористического акта, совершенного в Государственном университете нефти и промышленности. Прошу Аллаха об упокоении душ погибших в результате кровавого убийства и выражаю соболезнования членам их семей. Это роковое событие призывает нас сказать "нет" террору и свирепости, больше делиться объединяющими всех нас человеческими ценностями", - говорится в публикации министра.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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