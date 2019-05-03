В Баку будет дождливо

3 мая 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером и ночью местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 19-24, в Баку ночью 14-16, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 750 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, местами локального характера, возможен град. Ночью и утром в отдельных местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 23-28, в горах ночью 7-12, днем 13-17 градусов тепла.

Завтра на фоне временами усиливающегося северо-западного ветра на Абшеронском полуострове ожидается снижение температуры, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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