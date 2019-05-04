Азербайджанский бегун, представляющий Турцию, вновь одержал важную победу

4 мая 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев, представляющий Турцию, одержал победу в соревнованиях “Бриллиантовой лиги” в столице Катара Дохе.

Как сообщает в субботу Trend , чемпион мира и Европы Рамиль Гулиев завоевал первенство в забеге на дистанцию 200 метров с результатом 19,99 секунды.

В сообщениях турецких СМИ отмечается, что этой победой атлет заслужил шанс участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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