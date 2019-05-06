Каким специальностям отдано предпочтение во время приема студентов в Азербайджане в текущем году?

6 мая 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году во время приема студентов предпочтение в основном отдано техническим специальностям.

Об этом, как сообщает Trend, сказал заместитель министра образования Идрис Исаев.

По словам замминистра, сегодня возросло внимание к таким специальностям, как сельское хозяйство, информационные технологии.

"Эти направления уже нашли свое отражение в готовящейся в текущем году программе по приему студентов. Мы видим, что предпочтение отдается техническим специальностям. Трудовой рынок страны очень гибкий: так, имеются такие специальности, в существовании которых сегодня нет особой необходимости. В то же время есть ряд специальностей, которые только сегодня становятся востребованными на рынке труда. Мы постоянно должны следить за данным процессом, и наша стратегия должна соответствовать изменениям на рынке", - сказал Исаев.

Замминистра отметил, что изменения в экономике должны находить свое отражение на рынке труда, а соответствующие рыночные изменения – в системе образования.

"Программа образования должны готовиться в соответствии с этими принципами. Этот процесс осуществляется по цепочке и будет учтен в будущем", - добавил Исаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Рауф Гулиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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