В преддверии финала Лиги Европы УЕФА гости Баку не столкнутся с проблемами при размещении в отелях - министр

7 мая 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Каких-либо проблем с размещением болельщиков, которые приедут в Азербайджан в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, не возникнет.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, сообщает Trend.

Рагимов отметил, что в отелях Баку имеется более 17 тысяч номеров. "Если учесть, что в некоторых номерах могут оставаться два человека, то это значит, что болельщики могут быть полностью размещены в отелях", - добавил министр.

По словам Рагимова, практика показывает, что в Баку за последние годы гостям также сдается в аренду большое количество жилья.

"С этой целью действуют специальные сайты. Гости, прибывающие в страну на Формулу 1, также смогут воспользоваться таким жильем", - сказал Рагимов.

Отметим, что финальный матч Лиги Европы, который состоится 29 мая в Бакинском Олимпийском стадионе, начнется в 23:00.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азад Рагимов: Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Баку важен для всей Европы
Общество 09:18
В Баку прошел семинар, связанный с Европейским юношеским олимпийским фестивалем
Общество 6 мая 23:40
В Баку прошла презентация медалей Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019" (ФОТО)
Общество 6 мая 22:53
Ляказетт: футболисты "Арсенала" хотят завоевать трофей Лиги Европы
Спорт 3 мая 05:29
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы
Спорт 3 мая 01:11
УЕФА приветствовал изменения в визовой анкете Азербайджана
Общество 24 апреля 07:08
Лента новостей
В Баку обсудили подготовку к юбилейному саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
Политика 10:41
Cын принца Гарри и Меган Маркл, вероятнее всего, будет носить графский титул
В мире 10:39
Производитель текстиля в Азербайджане до конца года планирует запуск новой линии продукции
Бизнес 10:38
Минобороны Южной Кореи осудило недавние пуски ракет малой дальности в КНДР
В мире 10:24
В Туркменистане в приоритете достижение ЦУР в экономике, экологии и социальной сфере
Бизнес 10:23
В Азербайджане наблюдается ощутимое развитие оздоровительного туризма
Туризм 10:16
Туркменистан готовится к проведению Каспийского экономического форума
Туркменистан 10:16
Реорганизовано министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
Общество 10:07
Туркменистан приобретет материалы для йодного завода
Тендеры 10:07