В преддверии финала Лиги Европы УЕФА гости Баку не столкнутся с проблемами при размещении в отелях - министр

БАКУ /Trend/ - Каких-либо проблем с размещением болельщиков, которые приедут в Азербайджан в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, не возникнет.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, сообщает Trend.

Рагимов отметил, что в отелях Баку имеется более 17 тысяч номеров. "Если учесть, что в некоторых номерах могут оставаться два человека, то это значит, что болельщики могут быть полностью размещены в отелях", - добавил министр.

По словам Рагимова, практика показывает, что в Баку за последние годы гостям также сдается в аренду большое количество жилья.

"С этой целью действуют специальные сайты. Гости, прибывающие в страну на Формулу 1, также смогут воспользоваться таким жильем", - сказал Рагимов.

Отметим, что финальный матч Лиги Европы, который состоится 29 мая в Бакинском Олимпийском стадионе, начнется в 23:00.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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