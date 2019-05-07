Глава ИВ Шамахы: У большинства пострадавших от землетрясения домов истек срок эксплуатации

7 мая 2019 16:22 (UTC+04:00)

ИСМАИЛЛЫ /Trend/ - У большинства домов, пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе Азербайджана, истек срок эксплуатации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава Исполнительной власти района Таир Мамедов на отчетном брифинге о проделанной за три месяца работе по устранению последствий землетрясения в Агсуинском, Исмаиллинском и Шамахинском районах.

По словам Мамедова, новые здания строятся в соответствии с существующими нормативами.

Глава Исполнительной власти Агсуинского района Энвер Сеидов также отметил, что строящиеся вместо пострадавших от землетрясения дома, будут устойчивыми к землетрясениям. Их строительство ведется с соблюдением надлежащих параметров под контролем министерства чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах – 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.

(Автор: Эльин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Исторические памятники не пострадали от землетрясения, произошедшего в Азербайджане
Общество 16:14
В Шамахинском районе не зарегистрирована школа, находящаяся в аварийном состоянии – глава ИВ
Общество 15:49
Глава ИВ Исмаиллы о проблеме страхования домов в районе
Общество 15:44
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Папуа - Новой Гвинее
Другие страны 02:05
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 6 мая 08:20
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,6
Кыргызстан 5 мая 14:26
Лента новостей
Юнкер считает своей ошибкой молчание и невмешательство перед референдумом по Brexit
В мире 16:52
В Самухе обнаружен нелегальный цех по переработке кур (ФОТО)
Экономика 16:48
Компания Samsung увеличила долю на рынке мобильных устройств Азербайджана
ИКТ 16:45
125-я Гуанчжоуская ярмарка показала рост экспортных сделок между странами и районами вдоль "Пояса и пути"
Китай 16:41
Обновляется система электроснабжения Бакинской пригородной железнодорожной линии (ФОТО)
Экономика 16:37
Армия Хафтара сбила в Ливии самолет лояльных камбину в Триполи сил
В мире 16:32
Авиакомпания China Southern Airlines откроет прямой авиарейс Пекин-Лондон
Китай 16:28
Азербайджан приступил к поставкам топлива в новый аэропорт Стамбула
Энергетика 16:23
В Германии оштрафовали Porsche на 535 миллионов евро из-за "дизельгейта"
В мире 16:21