В Баку реализуется проект «Городская экология» Общественного объединения IDEA (ФОТО)

9 мая 2019 22:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку реализуется проект «Городская экология» Общественного объединения İDEA, направленный на сохранение и возвращение видов фауны, присущих городской среде и широко распространённых в прошлом.

В рамках проекта с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 9 мая в зелёную зону на территории Бакинского велопарка были выпущены 20 белок.

Как известно, наряду с многосторонними усилиями по сохранению дикой природы, по инициативе Лейлы Алиевой предпринимаются широкие меры по охране видов, относящихся к городской среде. Так, в Баку действует Центр заботы о животных IDEA, работа которого направлена на защиту уличных животных, в городе устанавливаются специальные домики для кошек и др. Проект «Городская экология» предусматривает обогащение Баку и прилегающих к нему общественных мест видами животных и птиц, которые могут спокойно жить и размножаться в городских условиях, а также проведение ряда последовательных мер по сохранению этих видов.

Главная цель этих усилий заключается в создании гармонии и закреплении более тесной и здоровой связи между горожанами и окружающей средой.

В прошлом в городской среде Баку обитали белки и попугаи, они не боялись людей в парках и на других зелёных территориях. Однако по причине экологических проблем в конце прошлого века их численность резко сократилась. В результате проводимой в последние годы в стране обширной работы по благоустройству и озеленению, в частности благодаря усилиям Общественного Объединения IDEA сократились случаи незаконной вырубки деревьев в Баку, было посажено бесчисленное количество новых деревьев, созданы благоприятные условия для возвращения мн

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