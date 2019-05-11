Завтра в Азербайджане ожидается до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 20-25, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана в течение дня, преимущественно в северных и западных районах, ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами проливные, возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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