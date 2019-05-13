В Азербайджане может быть ограничено дорожное движение в случае угрозы для памятников истории

13 мая 2019 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется новое положение в связи с временным ограничением дорожного движения.

Как сообщает Trend, в связи с этим в закон "О дорожном движении" добавляется новый пункт.

Так, согласно новому пункту, который добавляется к 12 статье (Временное ограничение или запрещение дорожного движения), если движение транспортных средств создает опасность для исторических и культурных памятников, то дорожное движение может быть временно ограничено или запрещено.

Изменение, предложенное в указанный закон, будет обсуждено на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 17 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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