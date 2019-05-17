Работа светофоров на одном из проспектов Баку восстанавливается - агентство

БАКУ /Trend/ - На пересечении проспекта Гара Гараева с улицами Али Велиева, Азера Манафова и Узбекистана не работают светофоры, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Светофоры не работают в связи с перебоями в электроснабжении.

Идут работы по восстановлению их работы.

Агентство просит водителей до восстановления работы светофоров двигаться, руководствуясь требованиями дорожных знаков.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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