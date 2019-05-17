В Азербайджане завтра ожидается до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, утром местами туман, южный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем 24-28, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджан преимущественно без осадков, однако днем в отдельных западных районах ожидаются грозовые дожди, ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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