Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха (ФОТО)

17 мая 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

В весеннем турнире, организованном Футбольной Федерацией инвалидов Азербайджана при поддержке АФФА и Объединения Отраслевых футбольных федераций в спортивном зале Азербайджанского Университета Архитектуры и Строительства приняли участие команды «Бакы», «Азери», «Зирве», «Шимшек» и «Умид».

По итогам турнира, победителем стала команда «Азери», в то время как второе место заняла команда «Шимшек», а третье место – «Зирве». Игрок команды «Азери» Рабиль Шабанов был назван лучшим вратарем турнира, Умид Ибрагимов из «Шимшек» стал лучшим игроком, а лучшим бомбардиром стал Раван Мухтарлы из команды «Азери».

Посредством своей крупномасштабной программы корпоративной социальной ответственности, компания Bakcell продолжит оказывать поддержку развитию молодёжи и спорта в Азербайджане, а также осуществлять значимые проекты, направленные на оказание помощи детям и молодым людям со специальными нуждами

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