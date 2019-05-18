Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку масштабное соревнование - Яна Батыршина

БАКУ /Trend/ - Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр-1996 в Атланте, посол Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку Яна Батыршина наблюдает за ходом соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

В беседе с корреспондентом Trend прославленная спортсменка поделилась своими впечатлениями от Чемпионата в Баку.

«Чемпионат Европы по художественной гимнастике - очень масштабное соревнование. Состав внушительный - 35 команд. Вчера было немного нервное выступление, причем не только у представительниц России - Арины и Дины Авериных, но и участниц из Беларуси и Украины. На ровном месте были странные потери, но сегодня сестры Аверины продемонстрировали уже другой уровень. Для меня булавы всегда были самым опасным предметом, а девочки так с ними справились, как будто это мяч или обруч.

Касаясь команды юниорок, которым предстоит сегодня выступить в упражнениях с пятью лентами, если учитывать, что я видела в первый день соревнований, россиянки, конечно вне конкуренции. Команда сильная, уровень гораздо выше остальных. Очень обрадовала меня команда юниорок Азербайджана, я слежу, и знаю, что подрастает достойная смена взрослому коллективу. Но, я реально не согласна с судьями и могу смело сказать, что очень низкую оценку поставили команде Азербайджана за упражнение с пятью обручами. Обидно, что отклонили протест, но что сделаешь, с судьями не поспоришь. Понравилось, как выступает Зохра Агамирова и Вероника Гудис. Рада за Зохру – восьмое место в восьмерке сильнейших европейских гимнасток, это замечательно. Могу сказать, что и упражнение с мячом она выполнила шикарно. Даже выступление с мячом, мне понравилось больше, оно сложное, оригинальная ловля, и видно, что мяч ее стихия. К сожалению, она не вышла в финал упражнений с мячом», - сказала Яна Батыршина.

Спортсменка отметила значимость того, что, находясь в статусе посла Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, она присутствует на текущих соревнованиях.

«Это хорошо, гимнастки готовятся к Чемпионату мира, и я тоже. Сейчас у меня было уже несколько интервью, запись видеоролика. А в сентябре мне предстоит большая работа, но я с нетерпением жду этого. У нас будут социальные, благотворительные проекты, многое в планах, надеюсь, что все удастся реализовать. Для меня важно, что мой российский турнир на приз Яны Батыршиной в это году пройдет в Баку сразу после завершения Чемпионата мира. Этим турниром уже интересуются, спрашивают приглашения», - добавила Батыршина.

Спортсменка рассказала, что в апреле также наблюдала за соревнованиями Формулы-1.

«Впервые была на Формуле-1, счастлива, что удалось застать финал - самый последний и интересный день. Ощущения от увиденного фантастические - атмосфера, организация, все как всегда на высочайшем уровне. К сожалению, не удастся попасть на финал Лиги Европы, это еще одно грандиозное событие в Баку», - сказала Батыршина.

Спортсменка отметила, что в Баку живет большое число ее родственников и друзей.

«Обожаю азербайджанскую кухню – плов, кябаб… Могу долго перечислять. Вообще, когда прилетаю в Баку, понимаю, что вес должен быть как минимум на два килограмма меньше, эти два килограмма для меня запас. Потому что здесь невозможно не поправится, все вкусно, принято накрывать большой стол. Что касается друзей, знакомых, родственников, то их в Баку невероятное количество. Иногда шучу - когда у нас была свадьба в Москве (прим. супруг Яны Батыршиной - генеральный продюсер телеканала НТВ, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Тимур Вайнштейн), то было приглашено двести человек, а на свадьбе в Баку – четыреста, из них я знала только - пятьдесят, а триста пятьдесят я увидела впервые в жизни. Поэтому у нас в Баку много друзей, как минимум четыреста человек точно есть», - добавила Батыршина.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами. Также будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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