В Баку состоялась церемония награждения победителей Чемпионата Европы в командном зачете и в многоборье групповых упражнений (ФОТО)

18 мая 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений, сообщает Trend.

В командном зачете первое место заняла сборная России (216.225 балла), на втором месте сборная Беларуси (206.000 балла), на третьем - сборная Болгарии (202.075 балла).
Награды победителям и призерам вручили - президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов, глава Технического комитета по художественной гимнастике UEG Мария Петрова, главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

В многоборье команд юниорок в групповых упражнений (пять обручей и пять лент) победу одержала команда России (44.925 балла), «серебро» у команды Беларуси (42.050 балла), «бронзу» завоевала команда Италии (41.350 балла).

Медали победительницам вручили - вице-президент UEG Руди Хедигер, член Технического комитета по художественной гимнастике UEG Марина Лобач, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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