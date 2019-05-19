В Баку состоялась церемония награждения команд-победителей Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

19 мая 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике среди команд в групповых упражнениях с пятью обручами и пятью лентами, сообщает Trend.

В групповых упражнениях с пятью обручами золотую медаль завоевала команда России (24.450 балла), серебряную - команда Украины (23.400 балла), а бронзовую – команда Беларуси (23.250 балла).

Награды победителям и призерам вручили член исполкома Европейского гимнастического союза (UEG) Паоло Фризинг, член технического комитета по художественной гимнастике UEG Панкрасия Сирвент Мут и генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

В групповых упражнениях с пятью лентами первое место заняла команда России (21.000 балла), второе место – команда Израиля (19.900 балла), третье - команда Беларуси (19.000 балла).

Награды победителям и призерам вручили вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов, глава Технического комитета по художественной гимнастике UEG Мария Петрова и директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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