В Баку прошла церемония закрытия 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

19 мая 2019 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония закрытия 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

В рамках мероприятия прошла церемония передачи флага европейского первенства. Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде передала флаг президенту Европейского гимнастического союза (UEG) Фариду Гаибову, а он в свою очередь передал его вице-президенту Федерации гимнастики Украины Ирине Дерюгиной. Отметим, что 36-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Украине.

Также в рамках мероприятия состоялись показательные выступления гимнасток, участвовавших в Чемпионате в Баку. Грациозные выступления спортсменок вызвали восторг у многочисленной публики.

Напомним, что 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступили в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате приняли участие спортсменки из 35 стран мира.

АМИ Trend представляет читателям фоторепортаж с церемонии закрытия.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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