Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева делают все для развития спорта в Азербайджане - Ирина Дерюгина

20 мая 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева делают все для развития спорта в Азербайджане.

Об этом сказала Trend главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике, вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.

«В Украине мы можем только завидовать тому, как в Азербайджане руководство станы относится к спорту. Я считаю, что это очень правильно, когда глава государства возглавляет Национальный олимпийский комитет и курирует спорт. Там, где этого нет, президенты занимаются только политикой и немного забывают о спорте», - сказала Дерюгина.

Говоря о спорте, собеседница агентства особо подчеркнула развитие гимнастики в стране, в том числе, прекрасную Национальную арену гимнастики и роль бывшего генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана Фарида Гаибова, ныне возглавляющего Европейский гимнастический союз, в развитии этого вида спорта в мире.

«Я знаю Фарида с первых шагов в гимнастике. Он стал президентом Европейского гимнастического союза и сейчас делает очень многое для развития этого вида спорта», - добавила она.

Сегодня гимнастика в мире, продолжила Дерюгина, пережила трансформацию и стала интереснее: «Гимнастика - это очень тяжелый вид спорта. Да, она дает очень многое девушкам, учит их хорошему и воспитывает характер, но это очень тяжелый труд, который требует большого количества тренировок. Я люблю этот вид спорта и хочу, чтобы он занял свое достойное место в мире. Однако на сегодняшний день есть некоторые преграды, которые тормозят развитие этого вида спорта, в частности, связанные с правилами проведения соревнований».

Дерюгина также поделилась своими впечатлениями от Азербайджана: «Я просто влюблена в Азербайджан, это замечательная страна. У меня здесь много знакомых».

(Автор: Вахид Байрамов. Редактор: Талех Агавердиев)

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