В Азербайджане пройдет второй тур приемного экзамена в магистратуру

23 мая 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 26 мая проведет второй тур приемного экзамена в магистратуру вузов и НАНА на 2019-2020 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на центр.

Экзамен пройдет в Баку, Нахчыване и Гяндже.

Для участия в экзамене бакалавры должны распечатать с сайта ГЭЦ пропускной экзаменационный лист бакалавра.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 1,5 часа.

Режим пропуска в здания, где будет проходить экзамен, завершается за 15 минут до начала экзамена, т.е. в 10.45. Позже этого времени участники на экзамен не допускаются.

На экзамен необходимо прийти в то время, которое указано на пропускном листе.

При себе необходимо иметь оригинал удостоверения личности и пропускной экзаменационный лист бакалавра. В случае несоответствия между этими документами или отсутствия одного из них бакалавр на экзамен не будет допущен.

Из 8758 человек, выбравших и подтвердивших программу приема, 8012 человек будут сдавать экзамен в азербайджанский сектор, 746 – русский.

5575 человек – выпускники вузов этого года, 3183 - выпускники прошлых лет, а 16 бакалавров - граждане иностранных государств.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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