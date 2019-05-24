Бакинский медиа-центр продолжает сотрудничество с Международным союзом велосипедистов (ФОТО)

24 мая 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский медиа-центр успешно продолжает сотрудничество с Международным союзом велосипедистов (UCI).

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на медиа-центр, согласно соглашению, достигнутому с этой международной спортивной структурой, штаб-квартира которой находится в швейцарском городе Эгль, Бакинский медиа-центр обязуется осуществлять необходимые вещательные услуги в связи с организуемыми UCI соревнованиями Суперкубка мира по велосипедному виду спорта BMX Supercross.

Бакинский медиа-центр снимет также промо-ролики для этих соревнований.

Кубок мира BMX Supercross UCI носит глобальный характер. До начала Летних Олимпийских игр в Токио, эти соревнования, в течение двух лет, будут организованы в Великобритании, Голландии, Франции, США, Аргентине и Австралии.

Бакинский медиа-центр также будет осуществлять прямую трансляцию Национального чемпионата Франции, который, при организационной поддержке Французской велосипедной федерации пройдет в июне текущего года.

Исполнительный продюсер медиа-центра Таир Алиев, напомнив, что дисциплина BMX Supercross включена в Олимпийские игры, сказал: "Мы Бакинский медиа-центр как горды тем, чтобы были привлечены к организации такого престижного соревнования Международного союза велосипедистов. Наша компания, в соответствии с договором, заключенным с Международной велосипедной федерацией, представит высококачественную видеопродукцию. Надеемся, что это станет началом нашего долгосрочного сотрудничества с Международным союзом велосипедистов".

Бакинский медиа-центр - первая в Азербайджане инновационная компания с опытом съемок международных мероприятий и спортивных состязаний.

В 2015 году компания была привлечена к съемкам проходящих в стране Первых Европейских игр, принимала участие в съемках многих авторитетных спортивных соревнований, включая Tour D'Azerbaijan и IV Игры исламской солидарности. В 2018 году медиа-центр оказывал вещательные услуги на Чемпионате мира Международного союза велосипедистов по BMX Supercross, организованных Федерацией велоспорта Азербайджана.

Бакинский медиа-центр - многофункциональная компания по производству широкого ассортимента аудио- и видеопродукции.

Напомним, что телевизионное вещание предстоящей на днях финальной игры Лиги Европы УЕФА будет осуществлять Бакинский медиа-центр совместно с известной британской компанией BT Sport.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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