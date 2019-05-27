В Азербайджане предлагают создать специальные резервуары для управления дождевой водой

27 мая 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский ученый предлагает создать в крупных городах специальные резервуары для хранения дождевой воды и эффективного ее использования.

Как сообщил Trend заведующий отделом экономической и политической географии Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор наук по географии Нариман Пашаев, в Баку, Сумгайыте и Гяндже и других крупных городах и поселках страны возросло количество не пропускающих воду поверхностей [покрытых асфальтом и бетоном], что приводит к скоплению воды и затоплениям.

Пашаев сказал, что в большинстве развитых стран используют различные методы для управления дождевыми водами.

Ученый также отметил, что в целях решения этой проблемы в крупных городах Азербайджана могут быть выделены специальные участки для резервуаров, где может храниться скопившаяся во время дождя вода. При необходимости эту воду можно использовать в технических целях и для иных нужд.

"В то же время возможно строительство подземных бассейнов. Но в связи с тем, что земля в городах имеет высокую ценность, и содержание таких резервуаров дело непростое, подобные методы не используются", - сказал ученый.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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