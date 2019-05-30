Температура воздуха в Баку значительно превысила климатическую норму

30 мая 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 29 мая температура воздуха превысила климатическую норму на пять градусов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, вчера максимальная температура в столице и на полуострове составила 28-31 градус, в низменных районах – 27-31, в Нахчыванской АР – 27-32, в горных районах – до 19 градусов тепла.

До сегодняшнего утра в большинстве районов страны осадков не наблюдалось, погода была стабильной, но в некоторых восточных районах прошли кратковременные, грозовые дожди.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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