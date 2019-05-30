В день финала Лиги Европы УЕФА в Баку услугами метро воспользовались более 40 тыс. пассажиров

БАКУ /Trend/ - Во время проведения в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА большинство болельщиков воспользовалось услугами метрополитена.

Об этом в четверг сказал Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в день финального матча, 29 мая, на станциях метро было гораздо больше людей, чем обычно: "В обычные дни в метро бывает в среднем 600 тысяч пассажиров, а 29 мая до 00:00 часов были перевезены 761 тысяча 717 пассажиров. 30 мая с 00:00 и до четырех часов утра услугами метрополитена воспользовались 43 тысячи 529 человек, при этом только со станции "Кероглу" поехали более 23 тысяч пассажиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.