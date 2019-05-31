Большая часть квоты для поездки из Азербайджана в Хадж заполнена

31 мая 2019 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около тысячи человек изъявили желание совершить Хадж (паломничество в Мекку). Об этом сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа.

В настоящее время продолжается процесс приема документов. В Управлении отметили, что прием документов будет продолжен до заполнения квоты. В текущем году для совершения Хаджа гражданам Азербайджана предоставлена квота на 1400 человек. В минувшем году квота составляла 1440 человек.

Планируется, что паломники отправятся в путь для совершения Хаджа с первого по шестое августа, а с 21 по 25 августа возвратятся в Азербайджан. Паломники будут отправлены в Хадж восемью авиарейсами.

Отметим, что в этом году стоимость совершения Хаджа стоит 4285 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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