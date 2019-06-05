БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Рамазан в мечетях Азербайджана совершили праздничный намаз.

Как сообщает Trend в среду, в связи с окончанием месяца Рамазан, с 09:00 (в некоторых мечетях с 08:00) во всех действующих мечетях Азербайджана совершили праздничный намаз.

Сегодня сотни тысяч мусульман совершали намаз, молились и просили у Всевышнего прощения. Они также молились за освобождения азербайджанских территорий от вражеской оккупации и восстановление территориальной целостности страны, скорейшее урегулирования нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой тяжелой проблемой Азербайджана.

Праздничные молитвы были проведены под руководством председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде в мечети Тезепир.

Напомним, что праздник Рамазан проводится в Азербайджане пятого и шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Хазар Ахундов)

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