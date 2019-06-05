УЕФА наградил Бакинский Олимпийский стадион (ФОТО)

5 июня 2019 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский Олимпийский стадион, который начал свою деятельность в 2015 году и каждый год принимает минимум один международный турнир, был награжден со стороны УЕФА, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу стадиона.

Так, БОС был введен в список Элитных стадионов УЕФА, в которых есть такие известные на весь мир стадионы, как "Аллианц Арена", "Aviva Stadium", "Камп Ноу" и "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Финальный поединок закончился со счетом 4:1 в пользу «Челси». Таким образом, «Челси» стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.

Бакинский олимпийский стадион, число зрительских мест в котором в связи с финальным матчем было доведено до 70 тысяч, обновил 20-летний рекорд в истории Лиги Европы УЕФА. По этому показателю Бакинский олимпийский стадион стал самой большой ареной среди стадионов, принимавших финальные матчи Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что БОС также примет три групповых матча и один четвертьфинал Чемпионата Европы 2020 года.

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