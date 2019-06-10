Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала третьей на Чемпионате Европы (ФОТО)

10 июня 2019 03:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В испанской Понтеведре завершился молодежный Чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место в командном зачете, набрав 115 очков. Чемпионом же стала сборная России, набравшая 205 очков.

Напомним, что в составе сборной Азербайджана Турал Байрамов (65 килограммов) и Абубакр Абакаров (79 килограммов) завоевали "золото" чемпионата. Асхаб Гамзатов (92 килограмма), завоевал бронзовую, а Ислам Абуев (125 килограммов) бронзовую медаль.

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