В бакинском метро стало больше вагонов

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен» доставил в Баку два новых состава из 10 вагонов с завода «Метровагонмаш», сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, два состава современного типа уже в Баку.

«Сейчас идет прием-сдача вагонов. Завтра оба состава будут в депо, и после наладочных и тестовых работ выпущены на линию», - сказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что со следующего месяца в Баку будут доставлены еще 20 вагонов – четыре подвижных состава. «До конца года они также будут введены в эксплуатацию», - сказал пресс-секретарь.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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