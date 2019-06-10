В налоговых органах Азербайджана продолжается борьба с коррупцией и правонарушениями

Баку/Trend - С 2018 года прекращена служебная деятельность в налоговых органах 34 человек, 11 сотрудников отстранены от занимаемых должностей, передает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство налогов.



Министерство продолжает проведение мер в направлении по обеспечению прозрачности в налоговой системе, борьбе с коррупцией и фактами присвоения,



Некоторое время назад Министерство налогов опубликовало заявление о правонарушениях, выявленных во время проверки совместно с Генпрокуратурой в ряде территориальных налоговых управлениях, в котором отмечается, что по отношению сотрудников налоговых органов, допустивших правонарушения возбуждены уголовные дела. Во время проверок, проведенных во внутренних структурах министерства были выявлены факты по присвоению отдельными сотрудниками средств, предназначенных для государственного бюджета, говорится в сообщении.



Целью проведенных проверок было выявление случаев неправильной обработки налоговых и других платежных документов, поступающих из местных финансовых отделов. Во время расследований было выявлено, что ряд сотрудников, присваивали средства путем получения наличных средств с налогоплательщиков. Министерство налогов прекратило служебную деятельность сотрудников, допустивших такие нарушения. Собранные по фактам документы были отправлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре для дачи правовой оценки. Нужно отметить, что это не первый такой случай обращения в правоохранительные органы. Только в 2018 году и первой четверти 2019 года, в рамках мер по борьбе с коррупцией, в правоохранительные органы было направлено 14 материалов в отношении 24 сотрудников.



Главный директор департамента внутренней безопасности министерства налогов Джаваншиир Нуриев сообщил, что министерство придает большое значение обеспечению прозрачности в своей деятельности. Ведется анализ, внутренний аудит и служебные проверки для своевременного обнаружения возможных недостатков. Этот процесс продолжается, осуществляется контроль над деятельностью сотрудников налоговой службы в рамках законодательства. Обнаруженные факты различны и не ограничиваются только получением взятки. По фактам, обнаруженным результате проведения комплексных мер по аудиту в 2018 году и первой четверти 2019 года деятельность 34 человек в налоговых органах была прекращена, 11 сотрудника были отстранены от занимаемой должности. По словам Нуриева, именно эти факты, обнаруженные во время проводимых по инициативе министерства мер, являются явным доказательством заинтересованности налоговых органов в обеспечении прозрачности в своей деятельности.



Таким образом министерство налогов продолжает выполнять обязательства по очищению своих рядов от нечистоплотных. По сообщению министерства, они впредь будет принимать жесткие меры по борьбе с коррупцией, фактами присвоения государственных средств, неуклонно соблюдая принцип прозрачности в налоговых органах, говорится в сообщении.



(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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