Госагентство по обязательному медстрахованию ищет финдиректора в Евлахскую больницу

11 июня 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Публичное юридическое лицо «Центральная больница Евлахского района», переданная в подчинение Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, объявляет конкурс на вакантное место на должность финансового директора с зарплатой 1872 маната (включая налоги и другие удержания), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Заинтересованные лица могут до 22 июня отправить CV на hr@its.gov.az

Требования к кандидату: высшее образование (экономика, финансы, финансы и кредит), не менее пяти лет трудового стажа в сферах финансов и бухучета, минимум двухгодовой стаж на должности главного бухгалтера, отличные знания Налогового, Трудового и Гражданского кодексов и действующих нормативно-правовых актов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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