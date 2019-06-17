Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в Каспий мальков осетровых, выращенных на Хыллинском заводе по разведению рыбы в Нефтчале (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в рамках сотрудничества Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в области улучшения экологической среды Каспийского моря состоялась церемония выпуска в воду мальков осетровых пород, выращенных на Хыллинском заводе по разведению осетровых в Нефтчале.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Хыллинский завод по разведению осетровых Министерства экологии и природных ресурсов был сдан в эксплуатацию в 2003 году. Этот завод – самое крупное предприятие по разведению осетровых в Каспийском регионе. Здесь разводятся и выпускаются в устье реки Кура такие виды осетровых, как белуга, осетр, шип и севрюга. Производственная мощность завода – до 15 миллионов мальков осетровых в год. На заводе общей площадью 15 гектаров имеется 4 пруда, 54 бетонных бассейна.

После ознакомления с предприятием состоялась церемония выпуска в воду мальков осетровых, выращенных на Хыллинском заводе по разведению осетровых.

Участвовавший в церемонии посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов в интервью журналистам сказал: «Впечатляюсь каждый раз, когда приезжаю в Азербайджан. Сегодня для меня открылась еще одна страничка. Лейла ханым Алиева достаточно давно и серьезно занимается проблемами экологии. Она очень четко понимает, что самое большое богатство на земле – это человек. А человек может выжить только в нормальной экологии, в нормальной природе. Этим она и занимается. Меня это, конечно, очень порадовало. Как посол организации, которая занимается охраной природы в Организации Объединенных Наций, я все больше и больше погружаюсь в проблематику, и могу сказать, что это сейчас - наша самая главная задача».

Отметим, что в течение последних десятилетий в результате негативных последствий деятельности человека, загрязнения, контрабанды и чрезмерного вылова уникальные породы рыб Каспийского моря столкнулись с угрозой исчезновения. Для всестороннего решения проблемы Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и «Фондом синего моря» Великобритании (BLUE) осуществляют различные меры по охране, восстановлению и общественному просвещению.

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