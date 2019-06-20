В Азербайджане информация о прекращении деятельности политпартий будет включаться в госреестр

20 июня 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменены «Правила ведения, использования и защиты государственного реестра юридических лиц, а также утверждения документов по регистрации юридических лиц и ведению государственного реестра», сообщает в четверг Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, информация о прекращении и восстановлении деятельности политических партий, профсоюзов будет включаться в государственный реестр.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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