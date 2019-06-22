Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с азербайджанскими спортсменами-участниками II Европейских игр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов, первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде и другие члены делегации встретились 22 июня с членами национальной команды Азербайджана, принимающими участие во II Европейских играх «Минск-2019».

На проведенной в Деревне атлетов встрече члены делегации побеседовали со спортсменами, пожелали им успехов на II Европейских играх.

Затем состоялось ознакомление с условиями, созданными в Деревне атлетов.

Мэр Деревни атлетов, заместитель министра образования Беларуси Сергей Рудый проинформировал о размещении спортсменов, созданных условиях.

Он подчеркнул, что в организации Игр были использованы услуги азербайджанских специалистов.

Лейла Алиева в интервью азербайджанским журналистам, командированным в столицу Беларуси для освещения II Европейских игр, выразила надежду на то, что наши спортсмены добьются успехов на «Минск-2015».

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