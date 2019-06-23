Рустам Оруджев выиграл серебро II Европейских игр

БАКУ /Trend/ - Во второй день соревнований по дзюдо в рамках вторых Европейских игр азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (до 73 кг.) в финале уступил шведу Томми Масиасу и завоевал серебряную медаль, сообщает Trend.

Напомним, что Оруджев на старте одолел дзюдоиста из Монако Седрика Бесси, а затем прошел итальянского спортсмена Фабио Басиле. Азербайджанский дзюдоист в четвертьфинале одолел армянского соперника Фердинанда Карапетяна и вышел в полуфинал. В полуфинале же Оруджев одолел представителя Греции Георгисоса Азоидиса.

Отметим, что ранее азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг.) в схватке за бронзовую медаль одолел грузинского дзюдоиста Лашу Шавдатуашвили.

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