В ходе сессии Комитета ЮНЕСКО были приняты решения по ряду памятников наследия

4 июля 2019 23:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Во второй половине дня на заседании 43 сессии Комитета всемирного наследия были продолжены обсуждения по консервации исторической части города Самарканд в Узбекистане.

В ходе сессии было решено остановить постройки отелей в исторической части города и ускорить работу по консервации, передает в четверг Trend.

Было отмечено, что в процессе должны учитываться рекомендации экспертов Комитета всемирного наследия и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательностей). Отчет узбекской стороны должен быть представлен до 44 сессии.

Следующей темой обсуждения стала ситуация, связанная в древним портовым городом Несебр в Болгарии. Положительные изменения, отмеченные в докладах стран-участников, не были отражены в отчете экспертов ICOMOS . Поэтому для улучшения ситуации в Несебре Болгарии было настоятельно рекомендовано ускорить меры по консервации и выполнить рекомендации. В связи с этим Болгария должна дать отчет в 2021 году на 45 сессии комитета. В случае отсутствия прогресса, Несебр будет внесен в список исторических мест, находящихся под угрозой.

Далее, без обсуждений, были приняты решения по проектам Средний Рейн (Черногория), деревня Кижи(Россия), Диярбекирский лес (Турция), замок Буда ( Венгрия), материалы по которым были розданы заранее.

Был заслушан отчет по чилийскому городу Вальпараисо и регионам Карибского моря и Латинской Америки.

Затем делегация из Буркино-Фасо вынеслана повестку дня состояние королевского дворца Амобей в Бенине. При участии делегации из Бенина, было принято решение создания музея в этом дворцовом комплексе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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