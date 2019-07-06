Памятники культуры Бахрейна и Австралии внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

6 июля 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Памятники культуры Бахрейна и Австралии внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

43-я сессия Комитета всемирного наследия Юнеско шестого июля продолжила свою работу, сообщает в субботу Trend.

Председатель сессии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев заявил, что семь номинантов по пяти файлам кандидатов внесены в Список всемирного наследия.” Впереди нас ждут новые ответственные обсуждения” - , сказал он.

В ходе заседания была обсуждена номинация курганов Дилмун в Бахрейне. После обсуждений представленная страной номинация была внесена в Список всемирного наследия.

Председатель поздравил Бахрейн и заявил, что после принятия данной номинации число памятников в Списке всемирного наследия составило 1100.

Следующие обсуждения были посвящены культурному региону Будж Бим на юго-востоке в Австралии, обладателю четырех типов рельефа и более чем шеститысячелетней истории. Венгрия, Китай, Испания, Норвегия и Азербайджан поддержали эту номинацию, которая в итоге была принята в список. Автралийская делегация поблагодарила всех за поддержку их номинации.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор:Ровшан Гусейнов)

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