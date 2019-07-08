В Баку стартовал новый проект (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 10 июля в Баку стартует основной этап Концепции по вывозу и управлению бытовыми отходами, сообщает в понедельник Trend.

В каждом квартале Наримановского района Баку на специальные площадки, созданные для бытовых отходов, устанавливаются новые контейнеры современного типа двух цветов - зеленого и оранжевого. В оранжевый контейнер необходимо выбрасывать бумагу, картон, стекло, металлические и пластиковые отходы, в зеленый - другой бытовой мусор. Для удобства жильцам каждой квартиры раздаются зеленые и оранжевые пакеты. Процесс наглядно объясняется жильцам, в подъездах, во дворах и на стенах зданий наклеивается соответствующая поясняющая реклама, жильцам раздаются буклеты.

Эти работы будут проводиться и в других районах Баку.

Напомним, что этот проект, совместно реализуемый Исполнительной властью города Баку и известной британской компанией Mott MacDonald, предусмотрен для сбора, вывоза и сортировки бытовых отходов в Баку на самом современном уровне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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